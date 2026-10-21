desplegó una inspección en el sector Parcela 3 – Sector F, en la provincia de Nasca, tras atender una alerta por presunta

Defensa del patrimonio cultural

Durante la intervención, los especialistas constataron la instalación de dos carteles informativos y aproximadamente 50 plantaciones recientes dentro del área delimitada por hitos del Ministerio de Cultura y un muro azul, en el paisaje arqueológico de las Líneas y Geoglifos de Nasca, sector Pampa del Inca.

Ante lo verificado, se procedió al retiro de los carteles y las plantaciones, dejando el área despejada. Durante la inspección no se identificó a los presuntos responsables.

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