La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica desplegó una inspección en el sector Parcela 3 – Sector F, en la provincia de Nasca, tras atender una alerta por presunta afectación al patrimonio cultural.

Defensa del patrimonio cultural

Durante la intervención, los especialistas constataron la instalación de dos carteles informativos y aproximadamente 50 plantaciones recientes dentro del área delimitada por hitos del Ministerio de Cultura y un muro azul, en el paisaje arqueológico de las Líneas y Geoglifos de Nasca, sector Pampa del Inca.

Ante lo verificado, se procedió al retiro de los carteles y las plantaciones, dejando el área despejada. Durante la inspección no se identificó a los presuntos responsables.

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