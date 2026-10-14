Una inspección realizada el martes 13 de octubre puso bajo evaluación una presunta afectación al patrimonio arqueológico en el sector Cabeza de Cura, jurisdicción del distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. La intervención estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, que acudió al lugar para verificar las condiciones del terreno ante posibles alteraciones dentro del área protegida.

Alerta en zona arqueológica

Durante la diligencia, el personal constató la acumulación de rocas que presuntamente habrían sido producto de trabajos de voladura. También identificó modificaciones en un terreno colindante al sitio arqueológico Paredones, además de huellas que corresponderían al desplazamiento de maquinaria pesada, entre ellas una excavadora.

Los hallazgos motivaron la intervención de las autoridades culturales para advertir sobre la necesidad de evitar nuevas alteraciones mientras se esclarece la situación del área inspeccionada. La presencia de maquinaria y los indicios encontrados fueron considerados dentro de las verificaciones efectuadas en este sector próximo al Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Durante la intervención, el administrador del lugar fue exhortado a no continuar con los trabajos mientras no cuente con una autorización vigente del Ministerio de Cultura. La indicación busca evitar que se produzcan nuevas intervenciones que puedan comprometer el área bajo protección.

Según la información proporcionada por la DDC Ica, la persona intervenida se comprometió a acatar la exhortación y realizar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

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