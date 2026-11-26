El gerente regional de Educación en Arequipa, Marco Choque, dejó en claro que las instituciones educativas no pueden organizar más viajes de promoción o de estudios en este último tramo del año escolar, recordando que este finaliza el próximo 11 de diciembre.

De acuerdo con el funcionario, las normas emitidas por el Ministerio de Educación establecen periodos de anticipación para solicitar este tipo de actividades. “Ya no debería haber en el mes de diciembre ningún viaje más de promoción, es hasta el mes de noviembre”, expresó desde la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.

Choque enfatizó que realizar viajes fuera de norma expone directamente a los escolares a peligros en carretera, recordando que en otras regiones del país ya se registraron incidentes graves, incluida la pérdida de la vida de un estudiante de una delegación de Apurímac en Piura, así como delegaciones varadas durante desplazamientos.

El titular de la GREA agregó que no se pueden programar viajes tras culminar el año escolar bajo la figura de planificación interna. Precisó que aquello constituiría una falta de responsabilidad de los directores que autoricen dichos traslados y podría ser pasible de un proceso sancionador.

De otro lado, respecto a las fiestas de promoción, Choque aclaró que el comunicado emitido por la GREA no establece una prohibición, sino un llamado a la prevención frente al sarampión, enfermedad en la que Arequipa registra una alta incidencia en escolares.