Una presunta afectación al patrimonio arqueológico fue identificada por personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica durante una inspección realizada en el sector Estudiantes, en la provincia de Nasca, donde se advirtieron trabajos de movimiento de tierras en una extensión aproximada de 11 mil 200 metros cuadrados.

Excavaciones y remoción

Durante la diligencia, el personal del área de Defensa del Patrimonio Cultural constató la presencia de maquinaria pesada, así como montículos de tierra, excavaciones y remoción de terreno en esta zona, que forma parte de un paisaje arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

La intervención contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú pertenecientes a la comisaría de El Ingenio, quienes acompañaron las acciones de inspección en el lugar. Los hechos advertidos serán detallados en el informe técnico correspondiente, documento en el que se dejará constancia de las condiciones encontradas durante la verificación.

Desde la DDC Ica se exhortó a la población a evitar actividades que puedan ocasionar daños al patrimonio arqueológico y abstenerse de realizar intervenciones en estas zonas sin la evaluación y autorización correspondiente. Asimismo, se recordó la importancia de efectuar consultas previas ante el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, antes de ejecutar cualquier trabajo que implique movimiento o remoción de terrenos.

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