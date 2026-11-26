Un asalto ocurrido en el grifo Buena Fe, en la provincia de Nasca, quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes captaron el momento en que dos sujetos llegaron al lugar y perpetraron el robo alrededor de las 7:30 de la noche.

Delito en la zona

De acuerdo con la información preliminar, los registros de videovigilancia muestran a dos individuos involucrados en el hecho delictivo, quienes habrían utilizado una motocicleta para desplazarse y cometer el asalto.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional realizaron acciones de búsqueda que permitieron encontrar una motocicleta abandonada en el sector de Cantayo. En el mismo lugar también fue hallado un casco que habría sido utilizado por los sujetos durante el robo.

El hallazgo de estos elementos podría contribuir a las investigaciones policiales para identificar y ubicar a los responsables del asalto. Las imágenes de seguridad también constituyen un elemento importante para reconstruir la forma en que se produjo el delito.

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