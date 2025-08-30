Un empresario fue víctima de un violento asalto a mano armada, mientras abastecía combustible en un grifo ubicado en pleno centro de Nasca. El atraco, que duró menos de 40 segundos, fue registrado por cámaras de seguridad y ha generado indignación entre los vecinos, quienes denuncian el avance imparable de la delincuencia en la ciudad.

Grave delito

Las imágenes muestran cómo un auto ingresa en sentido contrario y bloquea el paso de una camioneta Toyota blanca. Dos sujetos con el rostro cubierto descienden del vehículo, ambos portando armas de fuego, y se dirigen directamente hacia los ocupantes de la camioneta.

En cuestión de segundos, los delincuentes abren las puertas del vehículo, golpean a uno de los hombres en la cabeza y lo arrojan al suelo. A otro, lo revisan por completo, incluso dentro de su ropa, hasta despojarlo de todas sus pertenencias.

Según información preliminar, los asaltantes se habrían llevado más de 80 mil soles en efectivo, producto de las actividades comerciales del empresario. El asalto fue tan rápido y preciso que los criminales huyeron del lugar antes de que alguien pudiera intervenir.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones y se encuentra revisando los registros de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al vehículo y a los responsables del robo.

Ataques tras salir de bancos

Este caso no es aislado. En los últimos meses, los asaltos a mano armada —especialmente bajo la modalidad de “marcas”— se han vuelto recurrentes en la región Ica. El modus operandi es similar: las víctimas son seguidas tras retirar fuertes sumas de dinero de entidades bancarias, y luego asaltadas en plena vía pública.

La semana pasada, una anciana retiró una suma de dinero de un banco por la plaza de Armas de Ica. Los criminales en moto lineal con pistola le robaron todo y la botaron al suelo por la intersección de las calles Salaverry con Callao.

En el mes de mayo, en menos de 30 segundos y a plena luz del día, los hampones arrebataron 20 mil soles a una mujer, que previamente retiró la fuerte suma de dinero de un entidad bancaria. Ella caminaba por los exteriores del mercado Modelo (calle Tumbes con Moquegua).

En marzo, en la provincia de Ica, robaron 20 mil dólares y 15 mil soles a un ciudadano que previamente habría retirado parte de ese dinero de un conocido banco que se ubica por la plaza mayor de Ica, además le propinaron balazos y lo dejaron herido. El delito criminal se registró el 7 de marzo al promediar las 7:00 de la noche en la octava cuadra de la avenida Conde de Nieva.

Asimismo, en enero, en menos de 5 segundos, peligrosos “marcas” le robaron a una mujer más de 22 mil soles 500 soles en efectivo. El delito se registró por la mañana en la céntrica avenida San Martín. La ciudadana retiró la fuerte suma de dinero del banco ubicado en la misma avenida.

