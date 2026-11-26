La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno prevé inyectar S/18 mil millones adicionales a la economía peruana durante el 2027, mediante un crédito suplementario que priorizará la atención de las familias damnificadas y la culminación de obras públicas inconclusas.

La mandataria brindó estas declaraciones este jueves 26 de noviembre, a su salida de CADE Ejecutivos 2026, encuentro empresarial que se desarrolla en Urubamba, Cusco.

“Esta es una medida histórica para evitar que la economía se enfríe, se inyectará 18.000 millones de soles adicionales el próximo año”, manifestó Fujimori.

Keiko Fujimori anuncia que priorizará la culminación de obras abandonadas

La jefa de Estado señaló que uno de los principales objetivos de los recursos adicionales será garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública que permanecen inconclusos en diferentes regiones del país.

“Esas miles de obras que están abandonadas, que no han sido concluidas, será una prioridad de este gobierno y sobre todo el próximo”, sostuvo la mandataria.

El anuncio se produce un día después de que Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para Perú, advirtiera durante CADE Ejecutivos que el país registra alrededor de 70 mil proyectos de inversión pública paralizados y una cartera pendiente de ejecución de S/654 mil millones.