Durante su participación en el CADE de Ejecutivos 2026 en Cusco, la presidenta Keiko Fujimori pidió a los miembros del Congreso su apoyo para aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE),

La mandataria participó hoy en la ceremonia de clausura de la 64° Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos “CADE 2026” en el Centro de Convenciones de la Plaza Yanahuara de Vidawasi en Urubamba.

Keiko Fujimori saludó al Congreso por la aprobación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 el último 20 de noviembre, a la que consideró la ley más importante del país.

“Y ahora les pido esa misma disposición para debatir y aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE)”, dijo.

Precisó que en 14 años se ha postergado cinco veces el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo.) “¿Se avanzó? Casi nada", anotó.

“La formalización sigue pendiente. Mi mensaje a todo el Perú : Es tiempo de avazar, es tiempo de formalizar, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar decisiones políticas por muy difíciles que estas sean” , indicó Keiko Fujimori, agregar “no estoy aquí para buscar el aplauso fácil”.

Cabe precisar que este año, CADE 2026 reunió a aproximadamente 700 participantes de distintas regiones del país, entre líderes empresariales, representantes de gremios, cámaras de comercio, y autoridades regionales.

Bajo el lema “Unidos para avanzar”, los participantes abordaron las condiciones que permiten impulsar el crecimiento económico, fortalecer la inversión y articular esfuerzos entre el sector público, el privado y las regiones.

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