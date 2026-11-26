El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que para prevenir nuevas inundaciones ante el incremento de las lluvias, se viene instalando motobombas en las zonas críticas de los distritos limeños de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, a fin de facilitar la evacuación de aguas acumuladas.

El ministro dijo a Canal N que se realizó un levantamiento topográfico con la ayuda de drones para identificar los puntos más bajos donde suele empozarse el agua, especialmente en el sector 1 de Villa El Salvador, donde incluso anteriormente se registró el colapso de las redes de desagüe.

Además, indicó que se ha previsto la instalación de 14 motobombas, cuyas mangueras de descarga pueden alcanzar hasta dos kilómetros de longitud. En tanto, Sedapal habilitó un punto de conexión a un colector para evacuar el agua acumulada.

Mauricio Arnillas precisó que las dos motobombas correspondientes a la zona más crítica del sector 1 de Villa El Salvador ya fueron sometidas a pruebas de funcionamiento en el lugar.

Asimismo, el titular del citado sector informó que se está ejecutando el reemplazo de un tramo de la red de desagüe, específicamente de un colector principal que presentaba varias curvas y ocasionaba problemas en la evacuación.

Otras regiones

El ministro de Vivienda dijo que dichas intervenciones forman parte de una estrategia que se desarrolla en distintas localidades del país, principalmente en regiones como Ica y Piura, ante el pronóstico de lluvias de mayor intensidad.

Explicó que se trabaja con los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), que utilizan motobombas de gran capacidad para retirar el agua acumulada. En Piura, precisó, se cuenta con equipos de hasta 30 pulgadas.

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