La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción preventiva del tránsito vehicular en el circuito de playas de la Costa Verde, tras la alerta de oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

La medida inició a las 5:00 a.m. de este jueves 26 de noviembre y busca salvaguardar la vida y la integridad física de los conductores y peatones que circulan por esta vía metropolitana.

Costa Verde: ¿qué tramos permanecen cerrados?

Mediante un comunicado, la comuna limeña informó que la restricción comprende el carril derecho en sentido de norte a sur (Callao-Chorrillos), desde la bajada San Martín, en San Isidro, hasta la bajada Armendáriz, en Miraflores.

Asimismo, se dispuso el cierre total de la bajada Balta al tránsito vehicular, así como de la vereda peatonal contigua.

Los oleajes anómalos registrados en los últimos días han provocado daños en la infraestructura de la Costa Verde, principalmente a la altura de la playa Waikiki, en Miraflores.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/nvRgPBQgGv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 26, 2026

¿Hasta cuándo estará restringido el tránsito en la Costa Verde?

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, precisó que la medida se mantendría hasta el domingo 29 de noviembre, fecha prevista para la culminación del periodo de oleajes anómalos.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima aclaró que las restricciones permanecerán vigentes hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú levante oficialmente la alerta.

Cierre parcial genera congestión vehicular

Según detalló América Noticias, el cierre de uno de los tres carriles de la vía comenzó a generar congestión vehicular en el sector intervenido.

Casaretto pidió comprensión a los conductores y resaltó la necesidad de adoptar medidas preventivas ante los riesgos ocasionados por el fuerte oleaje.

“Primero está la vida de las personas. La gente y los conductores tienen que entender que las medidas que se toman no son por una situación del momento, sino por una situación que está originando un riesgo”, señaló para RPP.

Municipalidad de Lima monitoreará la Costa Verde

La Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) estarán a cargo de implementar las restricciones, monitorear las condiciones de la zona y garantizar la transitabilidad en los carriles habilitados.

Finalmente, la comuna metropolitana exhortó a la población a mantener la calma, respetar la señalización y acatar las disposiciones preventivas para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad física.