Dos hombres perdieron la vida la mañana de este miércoles 25 de noviembre durante un ataque a balazos ocurrido en la avenida Producción Nacional, en los exteriores del mercado Kiwi, ubicado detrás de un conocido centro comercial, en Chorrillos.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que, alrededor de las 8:30 a. m., Renzo Hernán Alegre Cuya, de 42 años, salió del mercado luego de desayunar. En ese momento, fue abordado por dos sujetos armados que le dispararon sin previo aviso.

La segunda víctima sería un hombre que transitaba por la zona cuando se produjo la balacera. El sujeto, cuya identidad aún no ha sido establecida, recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

Según el mencionado medio, familiares de Renzo Hernán Alegre Cuya, a quien llamaban cariñosamente ‘Pototo’, señalaron que se dedicaba al rubro de la construcción y era padre de un joven de 19 años. Los allegados se mostraron visiblemente afectados por el crimen.

De acuerdo con sus familiares, ‘Pototo’ residía en la zona de Alto Perú, en Chorrillos, y era propietario de un puesto en el Mercado de Surquillo.

Las diligencias, que ya se encuentran en curso, permitirán esclarecer las circunstancias y establecer el móvil del crimen.