Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron intervenidas por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo que permitió desarticular en flagrancia a la presunta banda criminal denominada “Los Malditos de Manzanilla”, en la ciudad de Ica. La intervención se realizó la noche del lunes 23 de noviembre, aproximadamente a las 10:10 p. m., en la avenida Santa Chiri, en un pasaje ubicado cerca de Coca-Cola, con dirección al río Ica.

Banda desarticulada

Durante el operativo, agentes de la unidad de Halcones detuvieron a L.R.Z.G. de 37 años, por su presunta implicancia en los delitos de receptación y banda criminal. Asimismo, fueron intervenidos E.J.F.E. (18), P.L.A.O. (22), A.J.V.A. (21) y un adolescente, quienes estarían presuntamente involucrados en hechos relacionados con hurto agravado y pertenencia a una banda criminal.

Como resultado de la intervención, los efectivos lograron recuperar dos motocicletas lineales. La primera, de placa 1220-AY, habría sido sustraída del frontis de un restaurante, mientras que la segunda, de placa 6830-1Y, registraba una requisitoria vigente por hurto de vehículo, solicitada por la SECPIRV con fecha 23 de noviembre de 2026. Ambos vehículos fueron recuperados durante las diligencias policiales realizadas en el sector

Además, la Policía incautó un mototaxi de placa 5219-AY, unidad en la que presuntamente se desplazaban los intervenidos. El vehículo también fue trasladado para las verificaciones correspondientes, a fin de determinar su posible vinculación con los hechos investigados. Estas acciones permitieron recuperar dos unidades menores que registraban antecedentes relacionados con presuntos delitos contra el patrimonio.

Tras la intervención, los cuatro adultos detenidos y el adolescente fueron puestos a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de la Policía Nacional en Ica. En dicha dependencia se continuarían las diligencias para esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer la presunta responsabilidad de cada uno de los intervenidos.

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