La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y efectivos de la Comisaría PNP Ica, en coordinación con personal especializado de la DIRIN PNP–DIVBUS–DEPBATER–EMI TAURO, logró la detención de un presunto integrante de la banda criminal denominada “Los Vampiros del Sur Chico”, por su presunta implicancia en el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

Acción policial

La intervención se inició durante labores de patrullaje preventivo por la avenida Huacachina, cuando el personal policial recibió información sobre un sujeto que estaría manipulando un arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento nocturno, retirándose posteriormente a bordo de una camioneta negra.

Ante esta alerta, los efectivos policiales activaron un plan cerco y realizaron acciones de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en las inmediaciones de otro establecimiento nocturno de la ciudad, donde fue identificado J. C. C. (30), alias “Pana”.

Durante las diligencias, la revisión de las cámaras de seguridad permitió advertir que el intervenido habría ocultado un objeto debajo de un sillón al percatarse de la presencia policial. Tras la verificación correspondiente, los efectivos hallaron un arma de fuego, procediendo a su incautación.

Asimismo se informó que tras la intervención la policía logró incautar una pistola marca Stoeger, modelo Cougar 8000FT, calibre 9 mm., cinco municiones calibre 9 × 19 mm que abastecían el arma de fuego y una cartucho adicional del mismo calibre, hallado en una camioneta marca RAM.

Las consultas correspondientes permitieron establecer que el arma de fuego figuraba registrada a nombre de otra persona identificada durante la intervención.

El detenido fue puesto a disposición de la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes, comunicándose los hechos al Ministerio Público conforme a ley.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO