En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —que se conmemoró ayer— y frente a los preocupantes indicadores de maltrato en el país y en la región La Libertad, la psicóloga Sandra Fuentes Chávez exhortó a la ciudadanía “a no normalizar las conductas de control, humillación o amenaza en las relaciones de pareja”.

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Escenario

La investigadora, docente en la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV) - campus Trujillo, recordó que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 del INEI, el 49.1 % de las mujeres peruanas de 15 a 49 años aseveró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, con predominio de la agresión psicológica y verbal (45.6 %), seguida de la física (23.2 %) y la sexual (5,6 %).

En el ámbito regional, enfatizó Fuentes, las cifras son igual de alarmantes: “El 49.2 % de mujeres del mismo grupo etario reportó violencia de pareja y, entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró seis víctimas con características de feminicidio en La Libertad, frente a 107 a nivel nacional”.

Durante su análisis, la psicóloga enfatizó la necesidad de desterrar expresiones cotidianas que justifican el maltrato bajo una falsa idea de afecto y precisó el principio fundamental que guía el abordaje psicológico.

“La violencia contra la mujer no comienza necesariamente con un golpe; muchas veces empieza con una palabra que humilla o una conducta que controla. Desde la intervención psicológica partimos de un principio esencial: ninguna mujer es responsable de la violencia que otra persona ejerce contra ella. Debemos escuchar sin juzgar y acompañar fortaleciendo su autonomía y seguridad”, señaló.

En esa misma línea, la catedrática explicó que la violencia adopta múltiples expresiones (psicológica, física, sexual, económica y digital) y mencionó como señales de alarma “el aislamiento social, la pérdida de autoestima, sentimientos persistentes de culpa, alteraciones del sueño o lesiones físicas con explicaciones confusas”.

Frente a situaciones de riesgo, Sandra Fuentes recomendó acudir oportunamente a redes de apoyo y canales gratuitos de atención como las líneas 100 y 113 (opción 5), los Centros Emergencia Mujer y la Familia y la central policial 105.

Para la psicóloga, la prevención debe iniciarse desde que las niñas se encuentran en jardín, además de fortalecer en la etapa escolar (primaria y secundaria) el reconocimiento emocional y los límites corporales para decir “no”.

Agregó que en las adolescentes es clave impulsar la autoestima, la comunicación asertiva y una visión saludable del amor libre de celos o control. “Es importante construir entornos protectores junto a familias y colegios que garanticen la escucha activa, validación emocional y derivación oportuna sin prejuicios”, recalcó.

En Rojo

Según un reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en los 24 Centros de Emergencia Mujer y la Familia que funcionan en toda La Libertad se han atendido, entre enero y septiembre de este año, 7,369 casos por violencia, cifra inferior a los reportados el año anterior (8,708).