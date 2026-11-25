El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Castro Vargas, en su calidad de secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, supervisó los avances de los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en el río Moche, en la región La Libertad.

VER MÁS| Poder Judicial ordena que alias “Jolín” sea recluido en la Base Naval del Callao

La visita comprendió los sectores del puente Cacique y la toma Santa Lucía de Moche, donde se verificó el desarrollo de las labores destinadas a reducir el riesgo de desbordes e inundaciones. Estos trabajos buscan proteger a las familias, viviendas y áreas agrícolas ubicadas en las zonas aledañas al cauce del río.

La comitiva también llegó al sector Conache, donde se evaluaron las condiciones para la futura instalación de un puente Bailey de aproximadamente 70 metros de longitud, como parte de las intervenciones previstas en esta zona.

La supervisión se realizó en el marco de las funciones del jefe de la ANA como secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, desde donde se impulsa la articulación y el seguimiento de las intervenciones multisectoriales de prevención.