Una ingrata sorpresa genera la candidez con la que algunos cuestionan la detención de los raperos peruanos Pedro Mo y Brenda Jah, así como de los hermanos Polidoro y David Tapullima, por una supuesta filiación al MRTA.

Toda la izquierda y algunos incautos ven en la acción de tres organismos, la Dircote, la Fiscalía y el Poder Judicial, una especie de acuerdo enajenado, vil y persecutorio contra personajes lejanos a una trama subversiva.

El candor iluso de estos defensores, entre los que se incluyen a relatores de las NN.UU., tiene una falla de origen: Creer que el MRTA y Sendero Luminoso siguen siendo los mismos.

Es decir, desde el incauto o malicioso análisis de estos observadores, los detenidos no pueden ser terroristas porque no han puestos coches-bomba, no se han volado ninguna torre de alta tensión, no han secuestrado o asesinado a algún militar o empresario y no tienen a toda la sociedad civil sumergida en la angustia aterradora de su perversidad.

El tema es simple: SL y el MRTA cambiaron de planes. Desde su demoledora derrota militar en 1992, renunciaron al ejercicio de la violencia demencial que gestaron sus cabecillas y han buscado infiltrarse en los espacios que les da la democracia, el arte, la política o el colectivismo sindical para seguir sembrando sus oscuras ideas anárquicas.

Acaso, pregunto, ¿varios del actual Congreso no son una demostración de ello? Entonces, pregunto de nuevo, ¿no es mejor esperar a que las autoridades digan si ese sedicioso rap va a dañar la mente de los jóvenes?