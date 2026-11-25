Un sismo de magnitud 4,2 se registró la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026 frente a las costas de la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
El movimiento telúrico ocurrió a las 4:07 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada en el océano Pacífico, a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.
De acuerdo con el reporte sísmico N.° 2026-0832, el evento alcanzó una profundidad de 42 kilómetros.
El IGP precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud -15,38 y longitud -76,00. El movimiento telúrico fue identificado con el color verde en el sistema de clasificación de magnitudes de la institución.
¿Qué hacer durante un sismo?
Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, identificar las zonas seguras y mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer.
Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, una linterna, una radio portátil, medicamentos de uso personal y artículos de primeros auxilios.
El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su frecuente actividad sísmica.