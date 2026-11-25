Un sismo de magnitud 4,2 se registró la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026 frente a las costas de la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:07 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada en el océano Pacífico, a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

De acuerdo con el reporte sísmico N.° 2026-0832, el evento alcanzó una profundidad de 42 kilómetros.

El IGP precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud -15,38 y longitud -76,00. El movimiento telúrico fue identificado con el color verde en el sistema de clasificación de magnitudes de la institución.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0832 Fecha y Hora Local: 25/11/2026,04:07:32 Magnitud: 4.2 Profundidad: 42 km Latitud: -15.38 Longitud: -76.00 Referencia: 90 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/bVMOVuNgpl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 25, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, identificar las zonas seguras y mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer.

Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, una linterna, una radio portátil, medicamentos de uso personal y artículos de primeros auxilios.

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su frecuente actividad sísmica.