En un operativo realizado en el mercado de abastos del distrito de Las Lomas, las autoridades detectaron diversos productos vencidos que eran ofrecidos al público, los cuales fueron decomisados por representar un riesgo para la salud de los consumidores.

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Entre los productos encontrados había conservas de pescado, lácteos, mayonesas y otros alimentos de consumo diario. Asimismo, exhortaron a los comerciantes y a la ciudadanía de dicha jurisdicción a verificar las fechas de vencimiento y las condiciones de conservación de los alimentos antes de adquirirlos o consumirlos.

Por su parte, algunos comerciantes señalaron que realizan diariamente la selección de verduras, pero que las altas temperaturas aceleran el deterioro de los productos, lo cual también les genera pérdidas económicas.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Subprefectura de Las Lomas, Policía Nacional del Perú, Salud y Fiscalización de la municipalidad de dicho distrito.