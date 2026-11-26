El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) termina este 31 de diciembre. Sin embargo, un grupo de izquierda busca su ampliación.

De acuerdo con información revisada por Correo, ya suman cuatro los proyectos que buscan ampliar el Reinfo.

Las propuestas serán evaluadas en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que encabeza Yenifer Paredes de Juntos por el Perú (JP), diputada que se ha reunido con los mineros informales que piden una extensión del registro.

La diputada Amalia Palomino de Juntos por el Perú presentó su proyecto de Ley Mape. Entre varias cosas, plantea ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2030. Su exposición de motivos: https://t.co/c1mmu364XG — Sofía López (@SofiaLopezLl) November 25, 2026

EN DETALLE

El primero fue presentado el 4 de noviembre de parte de Analí Marquez de JP.

Su iniciativa propone ampliar excepcionalmente el proceso de formalización minera hasta la culminación del censo, actuaciones de verificación y otros aspectos, por lo tanto, plantea como plazo no exceder el 31 de diciembre de 2028.

Dos días después, su colega Jesús Pérez presentó un proyecto para ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2030.

En el documento se señala que los titulares inscritos en el Reinfo deben sincerarse sobre la ubicación real de sus operaciones ante el Ministerio de Energía y Minas en un plazo improrrogable de 180 días calendario.

Mientras que el martes, Helard Sonco de Ahora Nación presentó exactamente la misma iniciativa.

Aquel día, Amalia Palomino de JP también planteó ampliar el Reinfo, pero su proyecto propuso como fecha el 31 de diciembre de 2029.

En el escrito, señala que la iniciativa responde a la ausencia de consensos políticos y técnicos que han impedido aprobar la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape).

Por otro lado, Helard Sonco (Ahora Nación) y Raúl Camargo (Obras) plantearon propuestas, por separado, sobre la Ley Mape.