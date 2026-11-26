El Colegio de Periodistas del Perú – Filial La Libertad (CPP-LL) emitió un pronunciamiento para expresar su preocupación por los retrasos que presentan algunas obras de prevención frente al fenómeno El Niño.

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En el primer punto del documento, emitido por el Consejo Directivo Departamental, el gremio profesional lamentó que todavía existan “puntos críticos y lentitud en las intervenciones urgentes” que se ejecutan en este departamento para intentar reducir los efectos del evento climatológico.

El CPP-LL señaló que como tal le preocupan también los “casos señalados” por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) en un reciente comunicado público.

Uno de estos casos es la quebrada de San Carlos (Laredo), que en la actualidad presenta “26 mil m3 de desmontes acumulados que comprometen diques e instalaciones y ocupaciones precarias”.

También cuestionó que el río Chicama “tenga numerosos puntos críticos” y tanto el río Moche como la quebrada de San Ildefonso “registren aún acciones pendientes”.

Según el gremio periodístico, los 35 diques que se han construido en San Ildefonso han sido diseñados “para una sola precipitación”; sin embargo, durante El Niño de 1998 “se registraron al menos 14 lluvias con intensidades torrenciales” que inundaron Trujillo.

Para el CPP-LL, existe también una “falta de claridad sobre quién mantiene las obras una vez culminadas” y una “necesidad de mecanismos más ágiles para la participación del sector privado”.

Ante este escenario, el colegio profesional enfatizó que seguirá ejerciendo su rol de vigilancia ciudadana y de orientación a la población “con fines preventivos”.

“[...] Estamos en cuenta regresiva de la temporada de lluvias”, advirtió.