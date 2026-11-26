La presidenta Keiko Fujimori defendió la firma de una adenda al contrato de concesión con la empresa Cálidda, orientada a impulsar la masificación del gas natural en siete regiones del centro y sur del país.

La mandataria sostuvo que la medida beneficiará a más de 300 mil familias -aproximadamente un millón de personas- que hasta ahora no tenían acceso a este recurso en sus viviendas.

Durante el acto de firma, Keiko Fujimori destacó que el uso del gas natural permitirá reducir los gastos de los hogares frente al consumo de balones de gas tradicionales. Según explicó, una vez construidas las redes de distribución, las familias pagarían entre S/20 y S/25 mensuales. “Esto es un ahorro significativo, real y directo en el bolsillo de cada familia”, afirmó la jefa de Estado.

“Durante décadas, miles de familias del centro y del sur del país han observado cómo el gas natural, un recurso estratégico extraído de nuestra propia tierra, pasaba por su puerta, pero no entraba a sus casas”, declaró Keiko Fujimori.

La titular del Ejecutivo también respondió a quienes podrían cuestionar la medida. “El camino fácil es criticar, desconfiar, dejar que todo siga igual, pero nosotros hemos llegado al gobierno para tomar decisiones”, remarcó. En ese sentido, reafirmó que su gestión impulsará soluciones para atender las necesidades actuales de la población, sin descuidar los proyectos de infraestructura de largo plazo.

La firma se realizó en presencia de autoridades regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, además de representantes provinciales y locales. El acuerdo contempla la expansión de la red de gas natural en esas zonas, con el objetivo de llevar el servicio a más hogares del centro y sur del país.

Asimismo, Keiko Fujimori aclaró que la adenda con Cálidda no reemplaza ni detiene el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SitGas), correspondiente a la zona sur.

Informó que el Gobierno solicitó formalmente a Proinversión la reactivación de dicha iniciativa y aseguró que ambos proyectos avanzarán de manera complementaria y en paralelo. “La masificación del gas natural tiene que ser una verdadera política de Estado que una al país por encima de cualquier diferencia política”, concluyó la mandataria.

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