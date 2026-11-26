“No podemos conformarnos con una economía que sobrevive a la política. Necesitamos una política que contribuya al crecimiento de nuestra economía”, afirmó Miguel Torres, presidente del Senado y del Congreso de la República, durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

El parlamentario de Fuerza Popular defendió el retorno a la bicameralidad como una oportunidad para mejorar la calidad de las leyes, fortalecer la estabilidad institucional y generar condiciones favorables para la inversión privada.

Su intervención se realizó durante la segunda jornada del encuentro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial.

Miguel Torres: crecimiento económico del Perú se ha estancado cerca del 3%

Durante su exposición, Torres sostuvo que la estabilidad macroeconómica del país ha demostrado fortaleza frente a las crisis políticas. Sin embargo, consideró que esta capacidad de resistencia no resulta suficiente para aprovechar el potencial económico del Perú.

“Nuestro crecimiento se ha estancado, cerca del tres por ciento. (…) Por eso, quiero hablarles de una reforma que parece un asunto de políticos, de congresistas, pero que en realidad es un asunto que nos involucra a todos los peruanos: la bicameralidad”, manifestó.

El titular del Congreso señaló que el nuevo sistema legislativo representa una oportunidad para mejorar los mecanismos de control y revisión de las iniciativas legislativas.

Presidente del Senado sostiene que bicameralidad ofrece garantías a inversionistas

Torres destacó que el Congreso bicameral, conformado por 130 diputados y 60 senadores, permite una doble revisión de las iniciativas legislativas.

Asimismo, argumentó que la imposibilidad de disolver el Senado constituye una garantía adicional de continuidad institucional frente a eventuales crisis políticas.

“Como el Senado no puede ser disuelto, contamos con una garantía adicional de continuidad institucional. Para quien invierte, creo, esa continuidad sí importa. El Perú necesita un horizonte de por lo menos cinco años”, precisó.

Según el presidente del Congreso, esta característica del sistema bicameral puede contribuir a generar mayor previsibilidad para las decisiones de inversión.

Miguel Torres pide a empresarios involucrarse en la política

También exhortó a los representantes del sector privado a participar activamente en los asuntos públicos y contribuir a identificar las necesidades del país.

“Nosotros los políticos necesitamos del empresariado. ¿Por qué? Porque los ejemplos de eficiencia vienen del empresariado, porque las necesidades las conoce el empresariado”, expresó.

El parlamentario consideró que la participación empresarial puede aportar conocimientos y experiencias que permitan mejorar la labor legislativa y acercar las decisiones políticas a las necesidades económicas y sociales.

“Necesitamos buenos empresarios; necesitamos empresarios que quieran involucrarse en la política y que nos acerquen a la realidad, que nos hagan sentir incómodos cuando tengamos que estar incómodos. Ese es el objetivo”, agregó.

CADE Ejecutivos 2026 aborda los desafíos de la gobernabilidad

La participación de Miguel Torres formó parte de la agenda de CADE Ejecutivos 2026 sobre el nuevo equilibrio político del Perú, la construcción de consensos y la previsibilidad de las reglas para el desarrollo nacional y regional.

La 64.ª edición del encuentro empresarial, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.