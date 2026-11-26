El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que la economía sigue dinámica, pese al impacto que está generando El Niño.

Durante su participación en la segunda jornada de CADE 2026, que se realiza en Urubamba, Cusco, dijo que ese dinamismo es impulsado por la demanda interna (consumo), generada por una mayor inversión privada, que crece a dos dígitos.

En esa línea, indicó que la inflación mantiene una tendencia al alza porque los datos preliminares de noviembre señalarían que los precios están subiendo más que el mes anterior.

Velarde se refirió al aumento del precio del choclo, cuya producción se contrajo por efecto de los vientos fuertes generados por el cambio climático (El Niño).

También destacó que la recaudación del IGV aumentó 17.2% en octubre y que las ventas reportadas por las empresas a la Sunat se encuentran cerca del 20%, indicadores que, según explicó, reflejan una demanda sólida y contradicen las versiones sobre una desaceleración económica.

Encuesta

En la segunda jornada de CADE, Ipsos presentó un estudio en base a una encuesta efectuada a líderes empresariales sobre percepciones del país 2026, en la que el presidente del BCR sale con un 99% de aprobación.

En tanto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) obtuvo un 78% de aprobación, mientras que el Indecopi sacó 52% y la Sunat 50% (mayor al 42% del 2025).

Mientras la Contraloría obtuvo un 20%, el Poder Judicial 8% y la Fiscalía 7%.

El estudio arrojó que el 76% de los empresarios encuestados consideran que la corrupción es el mal que se mantiene en el Perú.