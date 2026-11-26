En cuestión de segundos y portando un arma de fuego, dos delincuentes asaltaron una botica ubicada a solo dos cuadras de la comisaría de la urbanización popular Nueva Sullana, en Sullana, de donde se llevaron aproximadamente S/3,000 en efectivo.

El hecho ocurrió la noche del último martes, cuando las trabajadoras se encontraban atendiendo en la botica CrissFarma, ubicada en la esquina de la avenida El Niño con el pasaje 8, frente al centro de salud de dicha jurisdicción.

En esas circunstancias, uno de los hampones ingresó al establecimiento con el rostro parcialmente cubierto por una capucha y se dirigió hacia uno de los cajones del mostrador de donde sustrajo el dinero en efectivo. Luego, salió raudamente del local y se dio a la fuga.

Se presume que abordó una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice a pocos metros del establecimiento, huyendo ambos con rumbo desconocido.

Según informó un encargado de la botica, el delincuente que ingresó al establecimiento sería un sujeto joven y, por su forma de hablar, tendría acento peruano.

Asimismo, precisó que sus movimientos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia del negocio, cuyas imágenes ya estarían en poder de la Policía Nacional y serían de utilidad para identificar a los responsables de este nuevo hecho delictivo.

Lo que ha generado mayor preocupación entre los vecinos es que el asalto se produjo a escasa distancia de la dependencia policial y frente a un establecimiento de salud, lugares por donde transitan diariamente numerosas personas.

Ante lo ocurrido, los vecinos de Nueva Sullana exigieron a la Policía Nacional y a Serenazgo reforzar los patrullajes preventivos, especialmente durante las noches.

Ellos advirtieron que existe temor entre las familias, pues los delincuentes vienen utilizando armas de fuego para cometer sus atracos, exponiendo no solo a sus víctimas, sino también a los vecinos, transeúntes y niños que juegan en las calles. Además temen que, durante uno de estos asaltos, se produzca un disparo y una bala perdida termine alcanzando a una persona inocente.

Asimismo, solicitaron a las autoridades gestionar el mejoramiento del alumbrado público y el cambio de los focos de los postes, debido a que existen sectores a oscuras y que serían aprovechados por los delincuentes.