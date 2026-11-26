Los pasillos del centro de salud de Pachitea (Piura) fueron habilitados para la atención médica ante la epidemia de dengue en esa región; incluso los pacientes son atendidos en sillas de plástico ante la falta de camillas.

“América Noticias” difundió el último reporte que da cuenta que dicha región registra más de 21 mil casos y 28 muertes por la enfermedad, con hasta 2400 contagios nuevos cada semana.

El programa reportó que el área de hospitalización e internamiento del centro de salud de Pachitea en Piura permanece al límite de camas ocupadas. En las imágenes se observa que los pacientes, la mayoría niños y jóvenes, ocupan sillas de plástico, debido a que no hay camillas disponibles.

Asimismo, se precisa que entre los nosocomios de Piura que incluye al Minsa y EsSalud, sumado a clínicas, la región cuenta solo con 50 camas de cuidados intensivos, los cuales incluso no son de uso exclusivo para dengue.

Especialistas del Colegio Médico indicaron a “América Noticias” que las altas temperaturas en el norte reducen a la mitad el ciclo biológico del zancudo del dengue, lo que implica que se produce una mayor cantidad de zancudos en menos tiempo; sumado a ello que las lluvias favorecen la formación de criaderos y el desabastecimiento de agua potable influye en la propagación.

Cabe precisar que la región figura es una de las más golpeadas a nivel nacional por la epidemia de dengue. El pico más fuerte de la enfermedad se presentaría en enero del próximo año, señala el informe.

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