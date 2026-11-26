Una visita familiar acabó en tragedia en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, donde Vilma Ortiz Pacheco (68) falleció esta mañana, tras sufrir un aparente accidente en el interior de la vivienda de su hermano, ubicada en la primera cuadra de la calle Yavarí, en el sector de Zamácola.

Vilma Ortiz residía en Lima y había llegado a Arequipa para visitar a sus familiares. Fredy Ortiz Pacheco (64), contó a la Policía que su hermana ingresó al baño de su casa para asearse. Sin embargo, al notar que demoraba en salir, fue a buscarla y la encontró tendida boca arriba en el piso. Aparentemente, habría sufrido una caída.

La mujer fue trasladada en un vehículo particular hacia el centro de salud Martiza Campos; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso, pues había llegado si vida.

Tras lo ocurrido, el hecho fue puesto en conocimiento de los agentes de la comisaría de Zamácola y el fiscal de turno quien dispuso el traslado del cadáver de la mujer hacia la morgue central de Arequipa donde se le hará la necropsia para determinar la causa de su muerte.