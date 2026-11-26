La continuidad de los acuerdos, la estabilidad regulatoria y el fortalecimiento de la gestión pública fueron identificados como factores fundamentales para impulsar la articulación entre el Estado y las empresas durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

Sebastián Arcuri, máximo ejecutivo de Scotiabank en Perú; Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro; y Pedro González Orbegoso, director de Novum Solar, presentaron experiencias de colaboración público-privada con resultados en materia de seguridad, electrificación y atención de emergencias.

El panel denominado “Alianzas entre empresas, regiones y Estado para acelerar el crecimiento” contó con la participación de Rosa Asca, presidenta de Hombro a Hombro y L+1 Líderes por la Sostenibilidad.

Sebastián Arcuri: alianzas público-privadas deben trascender los gobiernos

Durante su intervención, Sebastián Arcuri destacó la experiencia de colaboración entre la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y la Policía Nacional del Perú (PNP), una iniciativa que surgió en la década de 1980 y que continúa vigente.

El ejecutivo señaló que establecer objetivos comunes y mecanismos que garanticen la continuidad de los acuerdos permite reducir la dependencia de los cambios de autoridades y funcionarios.

“Cuando el objetivo es común, cuando el objetivo es el beneficio de la sociedad como un todo, las probabilidades de que esas alianzas continúen son más elevadas”, manifestó Arcuri.

Asimismo, recomendó incorporar mecanismos de renovación de los acuerdos para garantizar que las iniciativas tengan una perspectiva de largo plazo.

Pedro González: inversión de US$40 millones beneficia a cerca de 100 mil personas

Por su parte, Pedro González Orbegoso, director de Novum Solar, presentó la experiencia de colaboración entre el sector público y privado para desarrollar centrales solares en localidades alejadas del país.

Según el ejecutivo, estos proyectos representan una inversión superior a los US$40 millones y permiten que cerca de 100 mil personas tengan acceso a energía eléctrica confiable y de mejor calidad durante las 24 horas del día.

González identificó tres factores que permitieron desarrollar esta iniciativa: la disposición de una empresa estatal para trabajar con el sector privado, la participación de una empresa dispuesta a invertir y un proceso de regulación tarifaria que genere condiciones favorables para la inversión.

El empresario destacó que fue posible desarrollar los proyectos dentro del marco normativo existente, sin necesidad de esperar la aprobación de una nueva ley.

Juan Manuel Arribas advierte que deficiencias en la gestión pública dificultan la colaboración

El director ejecutivo de Hombro a Hombro, Juan Manuel Arribas, señaló que la falta de coordinación entre las instituciones representa uno de los principales obstáculos para desarrollar iniciativas conjuntas entre el Estado y el empresariado.

“La esencia de nuestra organización es la de trabajar hombro a hombro, coordinar, juntar a las empresas y trabajar unidos con el Estado. Por lo tanto, cualquier acción de descoordinación es una traba, desordena, obstaculiza”, expresó.

Asimismo, reconoció que las limitaciones en la gestión pública dificultan la ejecución de acciones coordinadas, aunque destacó los esfuerzos de su organización para fortalecer las capacidades institucionales.

“La precariedad en la gestión pública es evidentemente un obstáculo para actuar”, manifestó Arribas.

Empresarios plantean ampliar la colaboración público-privada en las regiones

Durante el panel también se analizaron las posibilidades de replicar estas experiencias en otros sectores y regiones del país, así como las condiciones necesarias para que las medianas empresas participen en iniciativas de colaboración con el Estado.

Los expositores abordaron aspectos relacionados con el financiamiento, los plazos de ejecución, la regulación y la capacidad de gestión de las instituciones involucradas.

La sesión formó parte de la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.