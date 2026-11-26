Un nuevo episodio de violencia escolar sucedió en la provincia de Chincha. Las involucradas son cuatro estudiantes del colegio John F. Kennedy. Los hechos de agresión mutua ocurrieron en dos ambientes de la institución educativa, en presencia de decenas de alumnos que optaron por grabar las escenas, antes que intervenir para evitar mayores daños físicos entre las adolescentes del nivel secundaria.

Violencia escolar

Una de estas peleas sucedió en el patio, al parecer, en horario de receso. La grabación muestra a dos menores jalándose de los pelos y lanzándose golpes con las manos sin medir la lesión que podrían causarse. Después de algunos segundos interviene una persona adulta, que sería de la escuela para detener el lamentable espectáculo.

El segundo enfrentamiento ocurrió en las escaleras del interior de la escuela. El video captado, al parecer, por un menor, muestra a una alumna sacándose la casaca y repentinamente se lanza contra su compañera, quien trata de defenderse, pero cae al suelo. La violencia no se detiene, y ninguno de los presentes decide intervenir para calmar a las adolescentes.

Las grabaciones permiten identificar a las cuatro alumnas que participaron en estos hechos. Al cierre de edición, la escuela aún no emitía pronunciamiento respecto a lo sucedido y las acciones que adoptarán por la conducta disruptiva de las menores.

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