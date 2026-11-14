A pocas semanas de concluir la jornada educativa, los hechos de violencia escolar se han convertido en el pan de cada día en la ciudad de Chincha. La tarde del último jueves, cerca de la institución educativa emblemática Andrés Avelino Cáceres, se desató un enfrentamiento entre menores que acaban de salir de la escuela. Según información oficial los protagonistas cursan el tercer año del nivel secundaria.

Gresca de menores

Los menores esperaron el horario de salida del turno tarde y lejos de retornar a sus casas se concentraron en el perímetro de la escuela para liarse a golpes, siendo alentados por otros adolescentes. La grabación del hecho permitió identificar que se tratan de alumnos del colegio ex Comercio 59.

Personal de la institución indicó que ya se identificó a los participantes del incidente y que en este caso corresponde la activación de los protocolos. El procedimiento implica convocar a los padres de familia para que se comprometan en la mejora de la disciplina. Asimismo, se recomienda tratamiento psicológico para los menores y seguir con el reporte del hecho al SíseVe.

Este es el tercer caso de violencia escolar que ocurre durante la semana, y es que ya ocurrieron hechos similares en los que tienen participación alumnas del colegio Santa Ana y menores del John F. Kennedy. En ambos hechos hay videos que evidencian la magnitud de la agresión.

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