En la intersección de la avenida Luis Massaro con Mariscal Castilla, en Chincha Alta, alumnas volvieron a ser protagonistas de un enfrentamiento físico. Se violentaron con puñetes y patadas.

Violencia escolar

Este lamentable episodio fue captado en video, evidenciando que cuatro escolares del emblemático colegio que se ubicada por la zona participan de la violenta agresión mutua. Incluso cuando una de ellas cae, sigue siendo atacada con golpes de puño y jalones del cabello.

Pese a que alrededor hubo una gran cantidad de alumnos nadie intervino para detener a las compañeras. La oportuna aparición de un docente permitió cesar el enfrentamiento de las adolescentes del nivel secundaria, que llevaban puesto el uniforme característico de su institución. Cabe mencionar que en ese mismo sector ya han ocurrido otras peleas entre alumnos.

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