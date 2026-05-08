Un nuevo hecho de violencia escolar ha generado preocupación en la provincia de Ica. Dos estudiantes de la institución educativa Fray Ramón Rojas, en el distrito de Santiago, protagonizaron una violenta pelea en plena vía pública que terminó con una menor desmayada sobre la vereda.

Violencia escolar

El enfrentamiento ocurrió frente a otras escolares y quedó registrado por testigos que presenciaron la agresión. Ambas adolescentes vestían aún el uniforme escolar al momento de la pelea.

Según las imágenes y testimonios difundidos, una de las estudiantes habría sujetado fuertemente del cuello a la otra menor durante la agresión, situación que finalmente provocó que la víctima perdiera el conocimiento. no había ningún policía en zonas cercanas al colegio.

El hecho ha causado indignación entre padres de familia y vecinos del distrito, quienes cuestionaron el creciente nivel de violencia entre adolescentes y la falta de atención oportuna en materia de salud emocional y convivencia escolar.

Vecinos y padres de familia señalaron además que existe preocupación por la falta de profesionales especializados en diversas instituciones educativas de la región para atender casos de violencia, salud mental y disciplina escolar.

Entre los principales reclamos figura la falta de psicólogos, auxiliares de educación y coordinadores de tutoría en colegios públicos, especialmente en distritos donde los casos de agresión y conflictos entre estudiantes se han incrementado en los últimos años.

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