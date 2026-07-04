El pasaje Ríos volvió a convertirse en escenario de un violento enfrentamiento entre dos escolares de una conocida institución educativa de la av. Luis Gálvez Chipoco, en Chincha Alta.

Violencia escolar

Los menores de educación secundaria por causas desconocidas se liaron a golpes en la vía pública, y durante los primeros segundos nadie intervino para separarlos. Sin embargo, los compañeros de uno de ellos, al ver que era superado en golpes actuaron con violencia propinando golpes de puños y patadas al adversario, sin importar el daño físico que causaban.

La violencia fue detenida con la participación de personas adultas que no toleraron el comportamiento de los adolescentes, que habían dejado a uno de los menores con lesión física en varias partes del cuerpo, salvándose de una tragedia.

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