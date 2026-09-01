Más de 300 casos de violencia entre estudiantes ya han sido reportados en las instituciones educativas de la región Ica durante 2026. Hasta agosto, la cifra llegó a 306 casos entre escolares, a los que se suman 87 reportes de personal de instituciones educativas hacia alumnos, según informó el director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán Orosco. Los hechos comprenden episodios de violencia física, psicológica y sexual.

Alerta escolar

La autoridad educativa precisó que la violencia física es la de mayor incidencia entre escolares. Dentro de este tipo de situaciones se encuentran agresiones entre estudiantes, como golpes, puñetes y peleas, algunas de las cuales también pueden producirse en los exteriores de los colegios. Parte de estos enfrentamientos puede estar relacionada con situaciones de acoso escolar o bullying, especialmente cuando las agresiones son reiteradas contra un mismo estudiante.

La situación cambia en los hechos que involucran a trabajadores de los planteles, donde la violencia psicológica alcanza 49 casos. “Tenemos una casuística de violencia entre escolares, total general de la región, de 306 casos, y entre personal de instituciones educativas a escolares, 87 casos”, señaló Huamán.

Ica y Chincha presentan los números más elevados, situación que el director regional atribuyó principalmente a que concentran una mayor población. “Siempre van a ser entre Chincha e Ica porque tienen mayor población”, explicó. Asimismo, sostuvo que actualmente los adolescentes se desenvuelven en escenarios diferentes dentro y fuera de sus instituciones educativas, lo que obliga a reforzar las estrategias preventivas.

Las cifras proporcionadas hasta agosto actualizan el panorama que mostraba el registro del SíseVe al 31 de julio de 2026. Hasta esa fecha, la región acumulaba 333 reportes de violencia escolar en general, distribuidos en 162 en la UGEL Ica, 82 en Chincha, 58 en Pisco, 26 en Nasca y 5 en Palpa. La base precisa que se trata de reportes o alertas y que puede existir más de un registro relacionado con un mismo caso.

El problema, además, viene arrastrándose desde años anteriores. Entre enero de 2024 y julio de 2026, el SíseVe registra 1,700 reportes de violencia escolar en la región: 678 corresponden a 2024, 689 a 2025 y 333 a los primeros siete meses de 2026. Por UGEL, Ica acumula 814 reportes; Chincha, 439; Pisco, 303; Nasca, 124; y Palpa, 20.

Del total acumulado durante ese periodo, 840 reportes corresponden a violencia física, 618 a psicológica y 242 a sexual. En los registros aparecen modalidades como agresiones físicas con y sin lesiones, mientras que dentro de la violencia psicológica figuran situaciones vinculadas a insultos o agresiones verbales, trato humillante, intimidación, discriminación, aislamiento, ciberacoso y acoso escolar. Algunos de estos comportamientos pueden formar parte de situaciones de bullying cuando existe hostigamiento reiterado. En cuanto a la violencia sexual, los reportes incluyen tocamientos o actos de connotación sexual, hostigamiento y acoso sexual, violación sexual y hechos cometidos mediante medios tecnológicos

Asimismo, 1,261 reportes fueron registrados como violencia entre escolares y 439 como hechos de personal de instituciones educativas hacia estudiantes. El nivel secundario concentra 1,246 de los 1,700 reportes, convirtiéndose ampliamente en el nivel educativo con mayor incidencia y reforzando la preocupación por las situaciones de violencia que afectan principalmente a adolescentes.

Precisamente, Huamán Orosco reconoció que la problemática se presenta con mayor frecuencia entre adolescentes. “Regularmente esto se produce en el nivel secundario”, afirmó, señalando que la formación de grupos y la interacción entre estudiantes pueden generar escenarios de conflicto. Frente a ello, las acciones de prevención buscan que los escolares comuniquen oportunamente cualquier agresión, mientras las instituciones educativas deben activar los protocolos correspondientes, atender los casos de manera inmediata y articular acciones con las familias y otras instituciones para evitar que los hechos de violencia continúen o se agraven.

En Chincha, el director mencionó como ejemplo una zona conocida como “Grafitis”, donde se concentran estudiantes de grandes unidades escolares. Según declaró, en este sector “constantemente se ven ahí peleas, situaciones, bebidas alcohólicas, drogas”, por lo que la DRE Ica ha pedido la participación conjunta de diferentes autoridades para intervenir y prevenir nuevos hechos.

Una situación similar se observa en la ciudad de Ica, donde Huamán mencionó la avenida José Matías Manzanilla, avenida Grau y la Plaza de Armas como puntos de concentración de estudiantes de distintos colegios. Frente a esta problemática, lanzó un llamado directo a las familias: “¿Dónde están los padres? Algo está fallando”. Añadió que Educación, Salud y la Policía no podrán enfrentar solos estos problemas sin el acompañamiento familiar.

Como respuesta, la DRE Ica y las UGEL vienen impulsando la campaña “Hablar protege, el silencio no: escuelas seguras libres de violencia sexual”. La estrategia busca que niños y adolescentes comuniquen inmediatamente cualquier situación que vulnere su integridad. “Ellos tienen que contar, tienen que comunicar las cosas que suceden para que se pueda dar la atención inmediata”, manifestó el director regional.

La DRE Ica también anunció el fortalecimiento de escuelas de padres, jornadas con familias, mesas multisectoriales y acciones vinculadas a la salud mental, además de recordar a los directores de los colegios la obligación de cumplir los protocolos frente a hechos de violencia. “No deben olvidarse los procedimientos, no deben olvidarse los protocolos y no deben olvidarse las acciones inmediatas”, enfatizó Huamán Orosco.

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