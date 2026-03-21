En el marco del inicio del año escolar 2026, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de Ica anunció la ejecución de una serie de acciones orientadas a garantizar entornos seguros en las instituciones educativas.

Prevención escolar

Como parte de estas medidas, se desarrollarán talleres dirigidos a directores y responsables de convivencia escolar los días 23, 24 y 25 de marzo, donde se reforzarán los protocolos de reporte y atención de casos de violencia. Estas capacitaciones contarán con la participación de la Policía Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Centro de Emergencia Mujer.

Guillinta explicó que el objetivo es fortalecer la respuesta oportuna ante cualquier incidente dentro de los colegios, promoviendo la correcta aplicación de los protocolos ya establecidos. No obstante, advirtió que aún persisten falencias, especialmente en la falta de reporte de casos por parte de algunas instituciones educativas.

Pese a los esfuerzos anunciados, la problemática evidencia que aún existe una brecha entre lo establecido en los protocolos y lo que realmente ocurre en los colegios. Casos de violencia que no son reportados a tiempo continúan exponiendo a estudiantes a situaciones de riesgo, mientras las autoridades buscan cerrar esas fallas en un sistema que, en la práctica, todavía muestra debilidades.

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