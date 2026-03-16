Más de 285 mil estudiantes de la región Ica retornan hoy lunes 16 de marzo a las aulas para dar inicio al año escolar 2026 en instituciones educativas públicas y privadas de las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. El inicio de las actividades académicas se realiza junto a miles de docentes que retoman las labores educativas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Primer día de clases

De acuerdo con las cifras del sector educación en la región, la mayor cantidad de estudiantes pertenece a la Educación Básica Regular, que comprende los niveles inicial, primaria y secundaria, con más de 260 mil escolares. A esta cifra se suman cerca de 5 mil estudiantes de Educación Básica Alternativa (EBA), 891 alumnos de Educación Básica Especial (EBE), alrededor de 6 mil matriculados en Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y aproximadamente 12 mil estudiantes en la educación superior.

La distribución de estudiantes por provincias muestra que la mayor población escolar se concentra en la provincia de Ica, donde más de 128 mil alumnos regresan a las aulas. En Chincha el retorno a clases alcanza a más de 77 mil estudiantes, mientras que en la provincia de Pisco más de 48 mil escolares reinician sus actividades académicas.

En la provincia de Nasca, más de 26 mil estudiantes participan del inicio del año escolar 2026, mientras que en Palpa alrededor de 5 mil alumnos vuelven a los centros educativos. En todas estas jurisdicciones, el reinicio de clases marca el retorno de la actividad escolar luego del periodo de vacaciones.

Con el inicio del año escolar, los locales educativos de Educación Básica Regular vuelven a abrir sus puertas para recibir a los estudiantes en los distintos niveles. Para ello, durante los meses de enero y febrero se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en diversas instituciones educativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las clases.

Las labores incluyeron reparaciones menores, limpieza de ambientes, revisión de servicios básicos y acondicionamiento de aulas. Asimismo, se realizaron intervenciones en algunos planteles que presentaron afectaciones a causa de lluvias intensas u otros factores, con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los centros educativos antes del inicio del periodo lectivo.

Otro de los aspectos considerados para el inicio de clases fue la distribución del material educativo destinado a los estudiantes de colegios públicos. Según la información disponible, los textos escolares y otros recursos pedagógicos fueron despachados previamente a las instituciones educativas de la región, lo que permitirá que los alumnos cuenten con estos materiales durante las primeras semanas del año escolar.

VIDEO RECOMENDADO