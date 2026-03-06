En el marco de las políticas nacionales orientadas a asegurar condiciones óptimas para el aprendizaje, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, realizó una visita oficial al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Ica y al emblemático Colegio Nacional “San Luis Gonzaga”, acompañado por el director regional de Educación de Ica, Julio Motta Dueñas, y la directora de la UGEL Ica, Juana Espino Espino. La jornada permitió verificar avances, coordinar acciones y fortalecer compromisos institucionales para el Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Distribución de materiales

El ministro Castillo destacó el trabajo de la Dirección Regional de Educación de Ica, que viene desplegando un plan integral para asegurar que todas las instituciones educativas de la región cuenten con los materiales pedagógicos y recursos necesarios antes del inicio de clases.

Entre las tareas asumidas se encuentran: La distribución oportuna de textos escolares y materiales educativos en las provincias y distritos de Ica. La supervisión de infraestructura y servicios básicos en coordinación con las UGEL. El acompañamiento a directores y docentes para garantizar que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad desde el primer día de clases.

“Resaltamos el esfuerzo de la Dirección Regional de Educación y de las UGEL, que están trabajando intensamente para que ningún estudiante inicie el año escolar sin materiales ni condiciones adecuadas”, afirmó el ministro Castillo.

Se detalló que el COAR Ica atiende a 284 estudiantes, con un 46% de mujeres y un 32% provenientes de zonas rurales. El 37% de los alumnos se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema. Su propuesta pedagógica integra el Currículo Nacional con el Diploma del Bachillerato Internacional (IB), que facilita el acceso a más de 2,000 universidades en el mundo. El 85,7% de sus egresados logró ingresar a la educación superior y para el 2026, cuenta con un presupuesto de S/ 9,6 millones destinado a su operación.

El ministro resaltó la importancia de este modelo educativo, que combina calidad y equidad, y anunció que se viene culminando el proceso de contratación del servicio de alimentación, fundamental para el bienestar estudiantil.

Asimismo se precisó que el bicentenario Colegio Nacional “San Luis Gonzaga”, con 278 años de historia, atiende a 3,178 estudiantes con el apoyo de 180 docentes. Ha obtenido logros destacados como medallas de oro en el Mundial de Matemática Copernicus 2025 y el primer puesto en el concurso Ideas en Acción 2025. Cuenta con 12 talleres de Educación para el Trabajo, modernos laboratorios y espacios deportivos de alto nivel. En el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, recibió recursos para mantenimiento y ha sido beneficiado con mobiliario y equipamiento en años anteriores.

El ministro Castillo subrayó que estas visitas permiten coordinar directamente con las autoridades regionales y locales para asegurar que las instituciones educativas cuenten con las condiciones necesarias de infraestructura, equipamiento y servicios.

“Estamos trabajando para que cada estudiante inicie el año escolar en ambientes adecuados, con docentes comprometidos y con acceso a oportunidades que les permitan desarrollar todo su potencial”, afirmó el titular de Educación.

VIDEO RECOMENDADO