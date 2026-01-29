La Contraloría General inició en una muestra de 23 colegios estatales de la región Ica, el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026, con el propósito de alertar y comunicar la existencia de situaciones adversas en cuanto a infraestructura, mobiliario, mantenimiento, obras paralizadas, seguridad y tecnología, entre otros aspectos, para que adopten medidas correctivas antes del inicio del periodo escolar anual.

Control in situ

A nivel nacional, el lanzamiento oficial estuvo a cargo del contralor general César Aguilar desde el colegio Virgen de la Puerta, en la provincia de Otuzco, en la región La Libertad, donde informó que el operativo en todo el país se realizará en una muestra de 1166 colegios estatales, con el despliegue de 488 auditores de las 26 gerencias regionales de control.

En el caso de la región Ica, el operativo inició hoy en diez centros educativos como Juan Donaire Vizarreta, Judith Aybar de Granados, Adela Lengua de Calderón, Fray Ramón Rojas y Francisco Flores Chinarro, entre otros. Dicho operativo contará con la participación de 13 auditores que se desplegarán a diversos distritos de la provincia de Ica.

Los equipos de auditores supervisarán si las instituciones educativas de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) cumplen con las disposiciones educativas vigentes y la normativa aplicable en los aspectos mencionados, así como en las áreas de gestión escolar, convivencia escolar, servicios básicos, accesibilidad, dentro del marco de educación inclusiva y de buenas prácticas en la gestión educativa.

“Este operativo tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo relacionado a los principales objetivos estratégicos del sector Educación, en la búsqueda de que más de 208 mil estudiantes de inicial, primaria y secundaria cuenten con docentes capacitados, material educativo de calidad, así como la provisión de recursos e infraestructura educativa segura y saludable”, manifestó el contralor general César Aguilar.

El operativo de control se desarrollará a nivel nacional desde el 28 de enero hasta el 23 de febrero de este año, lapso en el que se visitarán las instituciones educativas que se encuentran bajo el ámbito del Ministerio de Educación y de las 26 direcciones o gerencias regionales de Educación de los gobiernos regionales. Una vez concluida las inspecciones, se emitirá un informe con las situaciones adversas identificadas para que las autoridades implementen las medidas correctivas, las mismas que serán verificadas de forma posterior.

Tras el inicio del año escolar, la Contraloría General también tiene previsto realizar otro operativo a fin de verificar la dotación de docentes, entrega de material educativo, la implementación del servicio de alimentación escolar (PAE), entre otros.

Como se conoce, el Ministerio de Educación cuenta este año con un presupuesto de S/4 414 887 133 para la ejecución del programa de educación básica regular, por lo que el operativo de control contribuiría a:

La contratación de docentes (S/ 3 219 172 771). La entrega oportuna de material educativo a los estudiantes (S/ 67 824 208). Infraestructura educativa segura y saludable (S/ 451 493 172). Implementación de medidas de seguridad. Contar con información actualizada de los servicios que reciben los estudiantes involucrados.

