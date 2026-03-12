Con gran entusiasmo y participación comunitaria, la Región Ica dio la bienvenida al Año Escolar 2026 mediante pasacalles y marchas que se realizaron en las cinco provincias: Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa. La actividad contó con la presencia de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, quienes recorrieron las principales calles de cada ciudad llevando mensajes de motivación, pancartas y expresiones artísticas.

Comunidad escolar

El recorrido destacó la importancia de la educación y el compromiso de la comunidad para garantizar un año escolar exitoso. Estas iniciativas simbolizan el inicio de una nueva etapa de aprendizaje para miles de niñas, niños y adolescentes, reafirmando el trabajo articulado entre las UGEL, las instituciones educativas y las autoridades locales.

El Gobierno Regional de Ica señaló que estas acciones buscan fortalecer una educación inclusiva, segura y de calidad en toda la región. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren las condiciones educativas y brinden mayores oportunidades para el desarrollo de nuestros estudiantes”, indicaron representantes regionales.

Con estas actividades, la región se prepara para recibir a sus estudiantes y garantizar un comienzo de clases organizado y motivador, marcando un inicio de año escolar lleno de expectativas y aprendizaje.

