A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, la institución educativa Daniel Merino Ruiz, ubicada en el distrito de La Tinguiña, enfrenta una crítica situación debido a la existencia de 30 aulas inoperativas que fueron declaradas en estado de emergencia por Defensa Civil hace más de cinco años, sin que hasta la fecha se concrete una solución definitiva.

Crisis educativa

El director del plantel, Leoncio Aybar, informó que estas aulas no pueden ser utilizadas por representar un riesgo para la integridad de los estudiantes, razón por la cual la institución se ha visto obligada a implementar ambientes prefabricados de manera provisional.

Actualmente, el colegio cuenta con aproximadamente 26 aulas prefabricadas donde reciben clases los estudiantes del nivel primario, espacios que resultan inadecuados frente a las altas temperaturas del verano y las bajas temperaturas del invierno. A ello se suma la carencia de mobiliario escolar y la falta de recursos suficientes para realizar trabajos de mantenimiento adecuados.

La institución educativa alberga a alumnos de primaria y secundaria en turnos de mañana y tarde, con una población que bordea los 2,850 estudiantes y que podría incrementarse a cerca de 2,900 en el presente año. Sin embargo, además de las aulas inutilizables, existen tres servicios higiénicos fuera de funcionamiento y talleres cerrados, lo que limita el desarrollo de las actividades académicas.

Aybar señaló que, pese a las gestiones realizadas ante la UGEL, la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Ica, no se ha logrado avanzar de manera concreta. Indicó que el colegio cuenta con un proyecto bajo código SNIP, el cual permanece entrampado en la etapa de entregables del expediente técnico, sin una fecha clara para su culminación ni financiamiento asegurado.

Finalmente, el director hizo un llamado a las autoridades del sector Educación para que acudan a la institución y verifiquen la realidad que enfrentan docentes y estudiantes. Advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, la comunidad educativa del Daniel Merino Ruiz continuará desarrollando sus labores en condiciones precarias, pese a estar a punto de iniciar un nuevo año escolar.

