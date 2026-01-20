Defensa Civil puso en marcha una serie de acciones de prevención luego de que nueve distritos de la región Ica fueran declarados en estado de emergencia ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales, conforme al Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Prevención activada

El secretario de Defensa Cívica de la Municipalidad Provincial de Ica, Walter Mendoza, explicó que esta declaratoria permite a los gobiernos locales ejecutar acciones inmediatas para reducir riesgos, principalmente en zonas vulnerables. En ese sentido, informó que se viene realizando el empadronamiento de familias que habitan en viviendas precarias, a fin de garantizar una atención oportuna ante eventuales lluvias intensas.

El funcionario recordó que durante el año pasado la ciudad de Ica fue afectada por inundaciones, por lo que actualmente el municipio cuenta con equipos operativos, entre ellos ocho bombas y motobombas, destinadas a la evacuación de aguas pluviales y limpieza de vías. Asimismo, señaló que se dispone de ayuda humanitaria y se gestiona la adquisición de más insumos para fortalecer la capacidad de respuesta.

Respecto al comportamiento del río Ica, Mendoza indicó que se realizan verificaciones constantes del caudal, debido a las lluvias en la parte alta y media de la cuenca. Precisó que, hasta el momento, los niveles se mantienen dentro de los rangos normales y que, según estimaciones técnicas coordinadas con PETACC, el río puede soportar entre 140 y 160 metros cúbicos por segundo.

En relación con las obras de encauzamiento en el distrito de La Tinguiña, el representante de Defensa Civil señaló que los trabajos aún no han sido culminados en su totalidad, aunque aseguró que se han implementado medidas técnicas que reducen el riesgo ante lluvias extraordinarias. No obstante, advirtió que el cambio climático genera escenarios impredecibles, por lo que la prevención continúa siendo fundamental.

Finalmente, Defensa Civil exhortó a la población a colaborar con las brigadas municipales durante los empadronamientos y a mantenerse preparada ante posibles emergencias durante la temporada de lluvias. Las autoridades no descartaron solicitar apoyo adicional al Gobierno Regional de Ica y al Ejecutivo, en caso se presenten precipitaciones de mayor intensidad que superen la capacidad de respuesta local.

