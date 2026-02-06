Con el objetivo de fortalecer la educación en la región Ica, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, recibió a directivos de instituciones educativas locales para presentar dos proyectos que buscan mejorar la infraestructura y los recursos de centros clave.

Propuestas educativas

Durante la reunión, el alcalde de la provincia de Pisco, Pedro Fuentes, acompañado de directivos, presentó iniciativas destinadas al Instituto Pedagógico Carlos Medrano de San Clemente y al Colegio José de San Martín, instituciones consideradas estratégicas para la formación de niñas, niños y jóvenes de la región.

Los directivos explicaron las principales carencias que enfrentan actualmente, incluyendo limitaciones en infraestructura, equipamiento educativo y recursos para la enseñanza. Los proyectos, indicaron, permitirían atender estas necesidades, además de fomentar un trabajo más cercano y efectivo con los estudiantes.

