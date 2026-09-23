En el debate electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la candidata a la Alcaldía de Lima por el Frente de la Esperanza 2021, Elizabeth León, propuso la creación de una central de supervigilancia para monitorear la ciudad en tiempo real.

“Nosotros proponemos una central de supervigilancia. No solo por aire, playas y tierra, sino también con una información de respaldo”, expresó.

Luego continuó con: “esta gran central de vigilancia va a tener hiperactividad instalada en todo el territorio de Lima Metropolitana, sino también en los buses”.

La candidata detalló que toda esa información confluiría en un único centro de operaciones.