Tres bancadas impulsan una moción para interpelar al ministro de Educación, José Chang, quien deberá responder ante la Cámara de Diputados por decisiones adoptadas desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

Entre las más graves, según Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras, está su accionar en la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, marcada por la toma de su campus, así como el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la Sunedu, Vicente Espinoza.