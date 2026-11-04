Un total de 20 puertos y terminales del litoral centro del país permanecen cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad. La medida fue dispuesta por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) como precaución ante las condiciones del mar.

El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Marina de Guerra del Perú, actualizado este martes 3 de noviembre a las 16:00 horas, señala que hay 106 puertos abiertos y 20 cerrados en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las previsiones de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), los oleajes continuarán hasta el domingo 8 de noviembre. Por ello, la autoridad marítima recomendó suspender las actividades pesqueras, acuícolas, turísticas y recreativas.

Puertos y caletas con operaciones suspendidas

En la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chimbote se encuentran cerrados la Caleta Santa, la Caleta Coishco, el Puerto Chimbote, el Terminal Multiboyas Chimbote, los muelles 1 y 2 del Terminal Portuario Chimbote y el Muelle Portuario Sider “C”.

La restricción también comprende el Puerto Samanco, el Puerto Casma y las caletas El Dorado, Los Chimius, Tortugas y La Gramita.

En el ámbito de la Capitanía de Puerto de Huacho, la medida alcanza al Puerto Huacho y las caletas Carquín y Vegueta. Mientras que, en Chancay, están inhabilitados el Terminal Multiboyas BPO, los muelles 1 y 2 del TPMC y el Puerto Chancay (Bahía).

Por último, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Juan, permanece suspendida la actividad en el Puerto San Nicolás.