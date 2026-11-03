El coronel (r) de la Policía Max Anhuamán afirmó que no teme una denuncia del senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) por entregar un testimonio que lo vincula con el atentado terrorista de Vilcashuamán, ocurrido en 1982.
Anhuamán respondió a las advertencias del parlamentario y defendió su decisión de poner la información en conocimiento de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Procuraduría Antiterrorismo.
“No temo una denuncia del senador Íber Maraví, en su momento investigué a muchos integrantes (de la subversión)”, escribió en X.
Por su parte, el abogado Luis Pacheco anunció que prepara una denuncia penal y sostiene que un reciente criterio de la Corte Suprema permitiría investigar los hechos como crímenes de lesa humanidad.
Además, señaló que hay atestados policiales y declaraciones de terroristas que mencionan a Maraví en otros ataques subversivos.