El coronel (r) de la Policía Max Anhuamán afirmó que no teme una denuncia del senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) por entregar un testimonio que lo vincula con el atentado terrorista de Vilcashuamán, ocurrido en 1982.

Anhuamán respondió a las advertencias del parlamentario y defendió su decisión de poner la información en conocimiento de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Procuraduría Antiterrorismo.

“No temo una denuncia del senador Íber Maraví, en su momento investigué a muchos integrantes (de la subversión)”, escribió en X.

No temo una denuncia del senador Iber Maraví, en su momento investigue a muchos integrantes de oottnn (SL-TA) y OOTTII. Un testimonio no es sentencia. Corresponde a las autoridades (DIRCOTE PNP, MP, y Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo) verificar, contrastar con los atestados y registros de la época, y determinar si hay responsabilidad penal. Lo entregué porque es mi deber ético y cívico. Hay una secuencia de hechos documentados desde los años 80 que merecen investigación seria, dentro de la ley y con debido proceso. En este video, el abogado Luis Pacheco Mandujano explica la posición jurídica: el reciente criterio de la Corte Suprema que reconoce que miembros de Sendero Luminoso sí pueden cometer crímenes de lesa humanidad, lo que hace imprescriptibles los hechos de 1982. Si es mentira, que se demuestre. Si es verdad, que se investigue. Defender al país y a la democracia no es atacar a una persona: es impedir que la impunidad o el silencio se conviertan en estrategia. Por un #PerúSinSombras — Max Anhuaman (@M_ochero) November 2, 2026

Por su parte, el abogado Luis Pacheco anunció que prepara una denuncia penal y sostiene que un reciente criterio de la Corte Suprema permitiría investigar los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Además, señaló que hay atestados policiales y declaraciones de terroristas que mencionan a Maraví en otros ataques subversivos.