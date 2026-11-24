Un nuevo crimen se registró en la región Lambayeque. Esta vez, delincuentes acabaron con la vida de un hombre que tenía antecedentes policiales.

El crimen ocurrió a las 3:30 de la madrugada de ayer. Jonathan Smith Vásquez Maco, de 34 años, fue asesinado a balazos en la intersección de las calles Alfonso Ugarte y Nueva Esperanza, en el distrito chiclayano de Pomalca

CRIMEN

Según las primeras investigaciones, la víctima habría estado bebiendo licor con un grupo de amigos en el sector conocido como El Hueco. En ese lugar se desató una gresca en la que presuntos integrantes de la red delictiva “Los Ordinola” habrían agredido a uno de los presentes y lo amenazaron con un revólver.

Posteriormente, los sujetos se retiraron del lugar, pero regresaron minutos después. Uno de ellos, provisto de un arma de fuego, disparó dos veces contra la cabeza de Jonathan Smith Vásquez Maco, causándole la muerte instantánea. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el pavimento, sobre un charco de sangre.

Al escuchar los disparos, los vecinos de la zona salieron de sus viviendas y encontraron la terrible escena.

Los moradores alertaron a los agentes de la comisaría de Pomalca, quienes llegaron al lugar y constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Los agentes solicitaron el apoyo del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y comunicaron el hecho a la fiscal Patricia Gil Díaz, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. Posteriormente, junto con los médicos forenses, realizaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la necropsia de ley.

El finado presentaba dos impactos de bala en las regiones occipital y temporal izquierda. En la escena del crimen, los peritos encontraron botellas de licor, un envase de gaseosa y un vaso de vidrio que habrían sido utilizados por los presentes durante la reunión.

Cabe señalar que el fallecido registraba denuncias por presuntos delitos de estafa, fraude informático, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como peligro común. Además, actualmente trabajaba como ayudante de albañilería.

La Policía investiga la identidad de los autores del homicidio para solicitar su detención preliminar y, posteriormente, requerir prisión preventiva.

Denuncias

El finado había sido detenido en agosto del 2025 por el delito de estafa agravada. Además presentaba otras denuncias policiales.