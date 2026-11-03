Castillo impuso trabajadores a Palomino.

La diputada de Juntos por el Perú Catherin Palomino está nuevamente bajo la lupa de la Comisión de Ética. Mientras el Parlamento la investiga por presuntos cobros indebidos a su personal, mensajes que serían de su equipo técnico revelan que el golpista Pedro Castillo le imponía nombres para incluir en su despacho.

PRUEBAS

Los chats, difundidos por el dominical Panorama, provienen de un grupo de WhatsApp denominado “Despacho CPC”. Marco Paliza, exasesor de Palomino, entregó este material y dijo estar dispuesto a relatar lo sucedido a la Fiscalía.

La congresista le confesó a su extrabajador que Castillo ya le había entregado dos candidatos y que no sabía cómo negarse. Palomino también advirtió a su personal que se alternarían cada tres meses. “Rotan porque ella mencionaba que había una persona que le obligaba a que ponga gente en su despacho”, narró Paliza.

Fuente: Panorama.

La legisladora solicitó también un directorio con los números de alcaldes y presidentes de comunidades campesinas de Huancavelica. Para el exasesor, el pedido tenía una explicación simple, pues su exjefa le confió que la ganancia de un despacho estaba en gestionar presupuestos para obras de autoridades locales a cambio de un porcentaje.

La disposición de la diputada hacia el recluso de Barbadillo no se limitaba a las contrataciones. Palomino pidió a su equipo gestionar una visita del papa León XIV al exmandatario, pues decía que ambos ya se conocían.

Por si fuera poco, la parlamentaria planteó dos veces la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori. Al ver que sus pedidos no prosperaron, dirigió sus críticas hacia su agrupación llamándola: “Desbancada”. Ernesto Zunini tampoco se salvó de sus pullas. La parlamentaria se negó a reunirse con él y en una oportunidad lo llamó “flamante vocero”.

Fuente: Panorama.

El pasado 25 de octubre, Paliza denunció en el mismo programa que el personal costeaba, con sus sueldos, apoyos de entre 100 y 500 soles a dirigentes huancavelicanos para cubrir compromisos de la diputada.

Lejos de aclarar el caso, la legisladora difundió, durante una entrevista con Milagros Leiva, un audio en el que Paliza aparentemente admitía –ante un supuesto periodista– que sus denuncias fueron tergiversadas. Sin embargo, un peritaje halló indicios de edición y el episodio se volvió más confuso cuando un reportero de Willax reveló que el interlocutor de ese audio se hizo pasar por él. Hasta el momento no se sabe cómo llegó esa grabación a la congresista.

DESTINO

El diputado de Renovación Popular Javier Cipriani, integrante de Ética, evitó opinar para no comprometer su posición, aunque aseguró que las nuevas denuncias “sí se han rescatado”.La legisladora ya afronta una investigación por presuntamente exigir a su personal que pagara tarjetas, cuadros y alimentos.