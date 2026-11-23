Funcionarios de la EPS Semapach realizaron visita de inspección a las principales fuentes de captación de agua potable que abastecen a la población de Chincha. Durante la jornada se realizó recorrido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Portachuelo y el pozo Medrano, ambas estructuras ubicadas en el distrito de Alto Larán.

Condiciones operativas

El presidente del directorio Koulling Ruiz, el gerente Martín Soto, entre otros integrantes del equipo técnico evaluaron las condiciones operativas de las instalaciones, identificando aspectos prioritarios para reforzar, que permitan la continuidad de los sistemas de producción de agua potable frente a posibles contingencias por eventos climáticos extremos.

Ruiz destacó la importancia de mantener vigilancia permanente sobre las fuentes de captación de la empresa, así como el trabajo articulado entre las áreas operativas y técnicas para respuesta ante emergencias y protección del recurso destinado a la población.

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