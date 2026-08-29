La EPS Semapach, ante el peligro inminente por el Fenómeno El Niño (FEN), acordó la protección de las fuentes de captación de agua potable, que es derivada para el consumo de la población de la provincia de Chincha.

Reunión en EPS

Entre las labores destacan la protección de la bocatoma de la planta de tratamiento de agua potable de Portachuelo y el encauzamiento en la parte alta del río San Juan, a fin de asegurar la continuidad del servicio frente a los riesgos asociados al FEN.

En ese sentido, se realizó reunión entre la gerencia de Semapach, funcionarios del Programa Subsectorial de Irrigaciones y de la Autoridad Nacional del Agua. Cabe indicar que en el 2023 el incremento del caudal del afluente afectó el sistema de captación de agua, dejando a la población sin el servicio por varias semanas.

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