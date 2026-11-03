La diputada por Arequipa, Amalia Palomino Pacheco, informó que la bancada de Juntos por el Perú se encuentra evaluando la interpelación al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por la propuesta de la Ley MAPE (Pequeña Minería y Minería Artesanal) presentada.

“Nosotros no entendemos el porqué quiere socializar una ley que no recoge precisamente la pequeña minería, la minería artesanal, porque hay compromisos que ellos han asumido y que ahora como gobierno tienen que ponerlos en funcionamiento”, señaló tras una reunión en el Consejo Regional de Arequipa.

La parlamentaria señaló que el Ministerio de Energía y Minas debió impulsar un censo de los pequeños y medianos artesanías, además de dar soluciones sobre las concesiones ociosas.

De otro lado, la diputada también se refirió a la fallida interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang, responsabilizando a la bancada de Ahora Nación debido al retiro de sus voceros.

“No había vocero porque lamentablemente Ahora Nación se ha fragmentado, se han cambiado, han destituido a Indira, han destituido a su vocero principal, entonces ¿quién iba a sustentar? Juntos por el Perú tomó la decisión de retirar de toda la bancada, no solo de Amalia Palomino”, señaló.